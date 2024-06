Erwartet auch auf der Gamescom ein wirklich gutes Xbox-Event

HQ

Ein ungewöhnlich einstimmiges Internet schien zu denken, dass Microsoft am vergangenen Sonntag während des Xbox Games Showcase, bei dem sie Spiele wie Fable, Indiana Jones and the Great Circle, Perfect Dark und Gears of War: E-Day ankündigten, wirklich geliefert hat.

Aber anscheinend haben sie nicht alles gegeben, sondern sich dafür entschieden, mehrere Titel zurückzuhalten, und wir können uns daher auf weitere spektakuläre Ereignisse in der Zukunft freuen. Das behauptet Kinda Funny Xcast-Moderator Parris Lilly auf Resetera, wo er auch sagt, dass er mit mehreren Leuten aus dem Xbox-Team gesprochen hat und dass die Gamescom auch für Microsoft eine große sein wird:

"Ich habe dir gesagt, dass Showcase gut werden würde, und das Verrückte ist, dass mir mehrere Leute bei Xbox gesagt haben, dass es so viel mehr gibt, was sie hätten zeigen können, und die Gamescom entwickelt sich auch zu einer großen Show."

Wir haben kürzlich einen Artikel über Spiele veröffentlicht, die am Sonntag bei Microsoft fehlten, darunter Ara: History Untold, Contraband, Everwild, OD und Towerborne - aber es besteht die Möglichkeit, dass eines oder mehrere von ihnen bereits im August auf der deutschen Spielemesse Gamescom auftauchen.