Erwarten Sie viel weniger Toilettenhumor in Borderlands 4

HQ

Obwohl Borderlands 3 ein unterhaltsames Spiel war, würden die meisten Leute zustimmen, dass Borderlands 2 das bisherige Highlight der Serie ist. Teil drei wurde sieben Jahre nach Teil zwei veröffentlicht und es gab regelmäßig Berichte über Schwierigkeiten bei der Entwicklung, und als er veröffentlicht wurde, hatten viele das Gefühl, dass der Humor zu billig und gezwungen war, sich zu sehr auf popkulturelle Referenzen zu konzentrieren.

Wenn Sie zu denen gehören, die so dachten, überbringt Sam Winkler, der Narrative Director des kommenden Borderlands 4, jetzt gute Nachrichten über die sozialen Medien. In einer Diskussion mit anderen Usern schreibt er explizit, dass es weniger Toilettenhumor geben wird und scheinbar eine Rückkehr zu dem, was Borderlands 2 so großartig gemacht hat.

Später fügt Winkler hinzu, dass er viel Vertrauen in den Sinn für Humor seiner Mitarbeiter habe, was hoffentlich in einem lustigen Abenteuer münden wird:

"Borderlands 4 ist unser bisher ehrgeizigstes Spiel. Um das zu erreichen, freue ich mich, sagen zu können, dass ich mit einigen der lustigsten Leute zusammenarbeiten durfte, die ich als Vertragsschreiber kenne."

Borderlands 4 wird im Jahr 2025 veröffentlicht, aber leider haben wir kein spezifischeres Startfenster als das.