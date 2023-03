Erwarten Sie spektakuläre Bilder aus dem Ghost of Tsushima-Film

HQ

In letzter Zeit wurde viel über The Last of Us gesprochen und die Serie endete kaum vor den Spekulationen und Gerüchten über die zweite Staffel. Aber vergessen wir nicht, dass Sony mehrere andere Filme und TV-Serien in Produktion hat, die auch auf anderen Marken basieren. Einer davon ist Ghost of Tsushima, angeführt von John Wick-Regisseur Chad Stahelski.

In einem Interview mitDiscussion Films spricht er über das Projekt und seine Gedanken zu seinem spektakulären visuellen Stil:

"Ghost of Tsushima ist eine wirklich interessante Geschichte, wenn man wirklich in die Geschichte von Jin Sakai eintaucht und worum es in dem Film wirklich geht. Und du verbindest ihn mit diesen erstaunlichen Bildern. Man merkt schon an den John Wick Filmen, dass ich Farbe liebe und ich liebe Komposition. Wirklich zu versuchen, nicht nur dem gerecht zu werden, sondern das zu übertreffen, was das Spiel mit seiner Grafik erreicht hat, ist für mich absolut faszinierend. Das ist etwas, woran wir gerade forschen und arbeiten. Wie können Sie die Farbpalette verschieben? Wie kann man diese Welt auf eine sehr realistische und geerdete Weise zum Leben erwecken?"

Wie gut schätzen Sie die Chancen ein, den Stil von Ghost of Tsushima in einem Film nachzubilden?