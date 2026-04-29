Erwarten Sie schon morgen eine Menge Neuigkeiten zum Esports World Cup Kader

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Es sind noch etwas mehr als zwei Monate, bis die Esports-Weltmeisterschaft für ihre Ausgabe 2026 zurückkehrt, da das große Esports-Festival ab Juli bis Ende August die Aufmerksamkeit von Zuschauern auf der ganzen Welt auf sich ziehen wird. Mit über 20 Spiele-Features, Unmengen an Turnieren und Dutzende und Zehn Millionen Dollar auf dem Spiel – sowohl bei Einzelturnieren als auch in der Club Championship – wird es für Wettkampffans wieder ein sehr geschäftiger Sommer.

Zu diesem Zweck hat die Esports World Cup Foundation, während wir uns dem Beginn der Veranstaltung 2026 nähern, nun bekannt gegeben, dass sie später in dieser Woche ein großes Event veranstalten wird, bei dem viele der Roster, die während des diesjährigen Festivals anwesend sein werden, ins Rampenlicht rückt.

Die als Rostermania bezeichnete Veranstaltung findet am Donnerstag, den 30. April, um 22:00 Uhr BST/23:00 MESZ statt. Uns wird gesagt, wir sollen mit "exklusiven Roster-Enthüllungen" und "Show-Premieren" rechnen, also wenn Sie sich auf die Rückkehr der Esports-Weltmeisterschaft freuen, sollten Sie diese nicht verpassen.