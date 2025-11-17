Erwarten Sie schlechtes Wetter im Crossover-Comic von Thor und Shazam

HQ

Nach dem Erfolg, den Marvel und DC mit ihren Crossover-Comicserien mit Batman und Deadpool hatten, kommen nun die beiden rivalisierenden Organisationen für eine separate, aufeinandertreffende Serie wieder zusammen.

Dieses Buch wird den nordischen Gott Thor und den magischen Krieger Shazam für eine One-Shot-Comicserie vereinen, die später in diesem Monat veröffentlicht wird. Uns wird gesagt, dass es Thor/Shazam! Infinity Comic heißt und dass die Geschichte von Al Ewing geschrieben wird, während die Kunst Jethro Morales überlassen wird.

Was die Geschichte bieten soll, fügt die Zusammenfassung hinzu: "Wenn ein bekanntes Gesicht droht, die Magie der Marvel- und DC-Universen zu übernehmen, werden Donald Blake und Billy Batson ihre Kräfte rechtzeitig zurückgewinnen, um sie aufzuhalten?"

Man kann den Comic heute tatsächlich über Marvel Unlimited lesen, aber wenn man lieber ein physisches Exemplar haben möchte, muss man auf einen späteren Zeitpunkt warten. Was sonst noch für Marvel /DC-Crossover geplant ist, so ist auch ein The Flash/Fantastic Four -Comic im Angebot, wobei die digitale Ausgabe davon auf DC Universe Infinite gelesen werden kann.

