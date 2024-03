Erwarten Sie Non-Stop-Stunt-Action in der kommenden The Fall Guy

HQ

Wenn der Hauptdarsteller eines Films thematisch ein Stuntman ist, kann man wahrscheinlich erwarten, dass der betreffende Film viel Action und Stunts enthält. Wir haben einen Teaser davon im ersten Trailer zu The Fall Guy bekommen, aber dieser zweite Trailer steigert dieses Action-Niveau erheblich und legt den Grundstein für einen Film, der ein Monster-Stunt-Budget gehabt haben muss.

In dem Film spielt Ryan Gosling einen Stuntman, der die Aufgabe hat, den Hauptdarsteller des Films, an dem er arbeitet, zu finden, der verschwunden ist. Dieser Star, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, wird als in allerlei Schwierigkeiten verwickelt entdeckt, und bald darauf wird Goslings Held in das Chaos hineingezogen, alles als Teil eines Gefallens für die Regisseurin des Films (Emily Blunt), in die er zufällig immer noch verliebt ist.

Unnötig zu erwähnen, dass The Fall Guy von allem etwas zu haben scheint, und Sie können unten einen weiteren Blick auf den Film unter der Regie von David Leitch werfen, bevor er am 2. Mai 2024 in die Kinos kommt.