Erwarten Sie nicht, Steve Urkel jemals in einem Reboot von Family Matters zu sehen

In diesen Zeiten, in denen Hollywood von einer Fantasy-Dürre heimgesucht zu sein scheint und vor allem alte Franchises wiederbeleben zu wollen scheint, ist es immer noch schön zu lesen, dass nicht jeder an diesem Modell interessiert ist. Dazu gehört auch Jaleel White.

Der Name mag vor allem jüngeren Lesern nicht geläufig sein, aber er spielte die nervigste Sitcom-Figur aller Zeiten in Family Matters (1989-1998) - den legendären Steve Urkel. Er trat kürzlich in einem Interview bei Andy Cohen Live auf SiriusXM auf, in dem er erklärte, dass er tatsächlich angesprochen wurde, einen Family Matters Reboot zu machen - etwas, an dem er nicht interessiert ist:

"Mir wurde ein Blindvertrag ohne Drehbuch und die Hälfte des Gehalts angeboten, das ich beim Verlassen der Serie verdient habe, richtig? Also sagte ich: 'Warte, warte, was meinst du damit?' Ich treffe keine Produzenten. Ich bekomme kein Drehbuch zu sehen. 'Wir zahlen Ihnen das'.

"Und es ist wie, weißt du, wenn es nur ein Geldraub ist und ich einfach nicht daran interessiert bin."

Gestern wurden Whites Memoiren Growing Up Urkel veröffentlicht, für diejenigen, die Family Matters liebten und mehr darüber erfahren möchten, wie die Dreharbeiten für die unbestreitbar wichtigste Person der Serie waren.

Möchten Sie eine Fortsetzung von Family Matters mit Steve Urkel sehen?

