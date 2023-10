Erwarten Sie nicht in absehbarer Zeit EAs Iron Man-Spiel

HQ

Erwarten Sie nicht, dass EAs Iron Man-Spiel in absehbarer Zeit zu sehen sein wird, denn während Motive Studio hart daran arbeitet, uns unser eigenes Abenteuer als Tony Stark zu bieten, befindet sich das Spiel noch in der Vorproduktion.

Wie Patrick Klaus, GM von Motive Studio, in einem Blogbeitrag erklärt, liegt das daran, dass sich der Fokus des Teams erst seit der Veröffentlichung des Dead Space Remakes wirklich verlagert hat.

"Seit [der Veröffentlichung von Dead Space] hat sich unser Fokus auf das Iron Man-Projekt verlagert, was uns die Möglichkeit gibt, mit einem weiteren außergewöhnlichen Objekt zu arbeiten (und zu spielen!). Wir befinden uns noch am Anfang der Vorproduktion und nehmen uns Zeit, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Grundlage für die Entwicklung schaffen. Aber schon jetzt finden wir so viele Möglichkeiten, Story, Design und Gameplay mit Iron Man zu erforschen, und es ist aufregend zu sehen, wie die Fantasie zum Leben erweckt wird."

Klaus erwähnt auch den Aufbau eines Community-Rates von Iron Man-Fans, der " während des gesamten Entwicklungsprozesses Feedback zu so ziemlich allem geben wird".

Bist du bereit, auf EAs Iron Man-Spiel zu warten?