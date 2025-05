Erwarten Sie nicht, Hank Pym noch einmal im Marvel Cinematic Universe zu sehen

HQ

Heutzutage gibt es so viele Marvel Cinematic Universe Zeichen, dass es leicht sein kann, einige zu vergessen. Eine Person, die zum Beispiel meist nur in der Ant-Man -Trilogie aufgetaucht ist, ist Michael Douglas' Hank Pym, der sogenannte geniale Wissenschaftler, der die Pym Particle entdeckte und die Abenteuer in die Quantum Realm begann. Comic-Fans werden zwar wissen, dass Pym im MCU an viel, viel mehr beteiligt ist, aber er war immer ein bisschen ein nachträglicher Gedanke, und das wird anscheinend auch so bleiben.

Im Gespräch mit Deadline hat sich Douglas nun dazu geäußert, ob er jemals ins MCU zurückkehren wird. Ausführlich erklärte er: "Ich glaube nicht. Ich hatte die Erfahrung und war aufgeregt, es zu tun. Ich hatte noch nie zuvor ein Greenscreen-Bild gemacht. Ich habe die Kominsky-Methode gewählt, weil ich mit Chuck Lorre arbeiten und mich an einer Komödie versuchen wollte. Aber ich genieße meine Auszeit und genieße mein Leben. Es war überwältigend, die Produktionsfirma zu leiten und gleichzeitig zu schauspielern."

Zugegeben, Douglas ist 80 Jahre alt, was bedeutet, dass die Anzahl der neuen Filme, in denen er mitspielen wird, wahrscheinlich von Tag zu Tag geringer wird. Er kommentierte dies sogar und merkte an, dass er nur dann in einer Schauspielrolle auftreten werde , "wenn etwas Gutes auftaucht, das mir wirklich gefällt", denn "ich verspüre kein brennendes Verlangen. Ich produziere immer noch. Ich liebe es immer noch, Menschen zusammenzubringen."