Erwarten Sie nicht, dass Todd Howard in irgendeinem Fallout-Cameos auftritt

Lange Zeit saßen die Fans gespannt, um die Marvel-Legende Stan Lee in den MCU-Filmen zu entdecken. Er hatte die Angewohnheit, in allen Cameos aufzutreten, bis er 2019 sowohl in Captain Marvel als auch in Avengers: Endgame auftrat. Seit seinem Tod Ende 2018 konnte er offensichtlich keine neuen Szenen mehr drehen.

Spät heute Abend ist es Zeit für die zweite Staffel von Fallout, die mit Sicherheit eine epische Reise wird. Aber wird es Bethesda-Gastauftritte geben? Viele haben spekuliert, ob Bethesda-Veteran Todd Howard genauso auftreten wird wie Lee, aber offenbar sollten wir uns keine zu großen Hoffnungen machen. In einem Interview mit IGN gibt er zu, dass er dazu befragt wurde:

"Sie haben mir schon eine ganze Menge angeboten, sogar in Staffel 1. Ich sollte in so einer Art Dr. Strangelove Vault-Tec-Raum sein, wo sie über alle Experimente und andere Dinge sprechen. Ich glaube, ich bin am besten hinter der Kamera."

Er erklärt, dass er alle Versuche, ihn zu überzeugen, abgelehnt hat und nicht Bethesdas Pendant zu Stan Lee werden will, weil er glaubt, dass dies die Immersion beeinträchtigen würde:

"Ich will mich nicht ablenken. Alle sagen: 'Oh, da ist Todd!' "

Was denkst du, wäre es angenehm, wenn die Bethesda-Legende in den eigenen Produktionen des Studios auftreten würde?