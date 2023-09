Erwarten Sie nicht, dass Sie in ein paar Jahren ein Steam Deck 2 sehen werden

HQ

Wenn ihr ein Auge auf eine Steam Deck geworfen habt und darüber nachgedacht habt, zu warten, bis eine leistungsstärkere Nachfolgekonsole eintrifft, bevor ihr euch eine zulegt, solltet ihr diesen Plan vielleicht ändern. Denn Pierre-Loup Griffais von Valve hat nun verraten, dass ein Steam Deck-Nachfolger noch Jahre entfernt ist.

Im Gespräch mit The Verge merkt Griffais an, dass wir bis 2025 oder sogar 2026 warten könnten, bevor ein Steam Deck 2 sein Debüt gibt. Der Grund dafür ist, dass Valve ein strenges Leistungsziel für das System festlegen muss, damit Entwickler es erreichen können, und es ist nicht beabsichtigt, von dem abzuweichen, was Steam Deck derzeit anstrebt, es sei denn, es muss eine signifikante Verbesserung vorgenommen werden.

Griffais erklärt: "Es ist uns wichtig, dass das Deck ein festes Leistungsziel für Entwickler bietet und dass die Botschaft an die Kunden einfach ist, dass jedes Deck die gleichen Spiele spielen kann. Daher nehmen wir die Änderung des Leistungsniveaus nicht auf die leichte Schulter, und wir wollen dies nur tun, wenn eine signifikante Steigerung zu verzeichnen ist. Wir wollen auch nicht, dass mehr Leistung auf Kosten der Energieeffizienz und der Akkulaufzeit geht. Ich gehe nicht davon aus, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird, aber wir beobachten Innovationen in Architekturen und Fertigungsprozessen immer noch genau, um zu sehen, wohin sich die Dinge dort entwickeln."

Glaubst du, dass die Steam Deck bald einen Nachfolger braucht oder bist du mit dem Gerät zufrieden, so wie es derzeit ist?