Erwarten Sie nicht, dass Sie Ashton Kutcher oder Mila Kunis in der zweiten Staffel von That '90s Show sehen werden

Während der ersten Staffel von That '90s Show traten einige der Darsteller des Originals That '70s Show auf, hauptsächlich um ihren Kindern den Weg auf die Bühne zu ebnen und die Show voranzutreiben. Dazu gehörten sowohl Ashton Kutcher als auch Mila Kunis, die das Paar Michael Kelso und Jackie Burkhart spielen, deren Sohn Jay eine der Hauptfiguren der Netflix-Serie ist.

Wenn man also bedenkt, dass die beiden anwesend sind und in That '90s Show aufgetaucht sind, können wir dann erwarten, dass sie in der zweiten Staffel wieder auftauchen werden? Einfach gesagt, nein. Kunis hat mit Entertainment Tonight gesprochen, wo sie ausdrücklich enthüllte, dass weder sie noch ihr Ehemann Kutcher im echten Leben für einen Cameo-Auftritt auftauchen werden.

"Nein. Ich meine, wir haben unser Ding gemacht und sie haben unseren Sohn in der Serie vorgestellt."

Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama oder andere wiederkehrende Stars nicht sehen werden (von denen jeder sowieso bedeutendere Rollen in That '90s Show hatte), aber es bestätigt wahrscheinlich, dass die zweite Staffel einen noch größeren Fokus auf die neue junge Besetzung haben wird.