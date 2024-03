Erwarten Sie nicht, dass Netflix Hades bald in einen Film oder eine Fernsehserie umwandelt

HQ

Mit der wachsenden Zahl von Videospieladaptionen im TV- und Filmbereich und in Anbetracht der Tatsache, dass Supergiant Games Hades diesen März als mobilen Titel auf Netflix bringt, ist die Frage, ob der Streamer das beliebte Roguelike in ein anderes Medium übertragen wird, natürlich zu einem ziemlich beliebten Thema geworden.

Aber nur weil die Leute an der Idee einer Hades Show oder eines Films interessiert sind, heißt das nicht, dass Supergiant die Absicht hat, diesen Weg jetzt zu erkunden. Tatsächlich sprach Creative Director Greg Kasavin bei einem runden Tisch speziell auf diese Frage ein und schoss sie ab.

"Das ist eine lustige Frage. Ich meine, wir haben immer... Wir lieben es, Videospiele zu machen, "Spiele" ist direkt im Namen von Supergiant Games, und das war sehr bewusst, wir sind nicht Supergiant Entertainment oder so etwas, wir haben eine sehr bewusste Wahl getroffen.

"Wir erzählen die Art von Geschichten, von denen wir denken, dass sie speziell für Spiele geeignet sind, aber wir stecken viel in die Welten unserer Spiele und die Charaktere, und wir freuen uns immer sehr, sehr darüber, dass sie nachhallen. Wir lassen uns schon immer von Film und Animation inspirieren. Für mich als Autor unserer Spiele ist die Animation sehr prägend, Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Es ist eines der Dinge, über die wir sicherlich von Zeit zu Zeit nachdenken, aber wir haben in den letzten 15 Jahren immer darüber nachgedacht, und das bedeutet nicht unbedingt, dass sich die richtige Gelegenheit bietet.

"Es ist eines dieser Dinge, es ist interessant zu sehen, dass es für mich als Fan von Spielen, als Fan anderer Medien, erfreulich ist, erfolgreiche Adaptionen von Spielen zu sehen, von Dingen wie The Super Mario Bros. bis The Last of Us und Dota: Dragon's Blood und Arcane und solche Sachen. Es ist also großartig zu sehen, dass so etwas passiert, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, was das für uns bedeutet."

Halten Sie nicht den Atem an, wenn Netflix Hades in absehbarer Zeit in etwas anderes als ein Spiel verwandelt.