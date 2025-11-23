Erwarten Sie nicht, dass Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 veröffentlicht wird

HQ

Während der Game Awards im letzten Jahr kündigte Naughty Dog sein kommendes Spiel an, Intergalactic: The Heretic Prophet. Leider erhielt es nicht die übliche triumphale Resonanz, für die das Studio bekannt ist. Frühe Kritik kam von denen, die sich von Uncharted oder The Last of Us mehr erhofft hatten, sowie von denen, die es generisch fanden oder andere Gründe hatten, es nicht zu mögen – was dazu führte, dass der Ankündigungstrailer auf YouTube mehr Daumen runter erhielt als der Hot Mess Express namens Concord, der damals das meistgefallene Spiel auf dem PlayStation-Kanal war.

Die Entwicklung hatte bereits 2020 begonnen, daher hofften viele, dass sie innerhalb von ein oder zwei Jahren fertiggestellt und somit 2026 Premiere feiern würde. Doch im Frühjahr berichtete der zuverlässige Bloomberg-Journalist Jason Schreier, dass dies nicht der Fall zu sein schien. Am Wochenende kursierten jedoch Gerüchte, dass wir Intergalactic: The Heretic Prophet bei den The Game Awards am 12. Dezember (11. Dezember in den USA) wieder sehen werden und dass es dann später im nächsten Jahr veröffentlicht wird.

Diese Gerüchte haben offenbar Eingeweihte (möglicherweise von Naughty Dog oder Sony) dazu veranlasst, einen weiteren anerkannten Experten, den Giant Bomb-Journalisten Jeff Grubb, zu kontaktieren. Er schreibt in den sozialen Medien, dass die Gerüchte "die Leute dazu gebracht haben, mir zu bestätigen, dass es 2026 nicht erscheinen wird und es auch nicht bei TGAs sein wird."

Das ist natürlich inoffizielle Information, aber Grubb ist offensichtlich vorsichtig mit seinem Ruf und weiß meist, wovon er spricht – also erwartet nicht, Intergalactic: The Heretic Prophet nächsten Monat zu sehen, und wir sollten auch keine Hoffnungen auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 haben. Das wirft natürlich die Frage auf, ob es ein PlayStation-6-Titel sein könnte. Was denkst du?