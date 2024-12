Erwarten Sie nicht, dass Marvel Rivals jemals auf der Switch veröffentlicht wird

HQ

Marvel Rivals wurde heute veröffentlicht und scheint einen großartigen Start mit einer hohen Spielerzahl auf Steam gehabt zu haben, was den Verdacht aufkommen lässt, dass es auch sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series S/X gut lief.

Aber wenn die Entwickler noch mehr Spieler erreichen wollen, sollten sie das Spiel auch für Switch starten, sollte man meinen. Aber anscheinend ist das nichts, was wir uns jemals erhoffen sollten. Culture Crave merkt an, dass Game Director Thaddeus Sasser die Idee in einem Interview mit Pocket Tactics komplett verworfen hat und sagt, dass es "keine Diskussionen" über eine Switch-Version gibt.

Traurig, aber das bedeutet nicht, dass das Spiel nicht irgendwann auf Switch 2 erscheinen wird.