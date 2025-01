Erwarten Sie nicht, dass Grand Theft Auto VI beim Start mit 60 fps läuft

HQ

Als die PS5- und Xbox Series X/S-Generation angekündigt wurde, wurde uns gesagt, dass 30 FPS der Vergangenheit angehören und 120 FPS die Zukunft sind. Wie falsch das war, denn jetzt scheint eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres beim Start mit 30 FPS zu laufen.

Dieser stammt vom ehemaligen Rockstar-Animator Mike York. York sagte in einem jetzt privaten Video von Kiwi Talkz (danke, GamesRadar), dass wir nicht mehr als 30 FPS von Grand Theft Auto VI erwarten sollten, wenn es startet.

"Ich glaube nicht, dass die erste Veröffentlichung mit 60 FPS herauskommen wird, es sei denn, sie erreicht diese 60 FPS mit einem KI-Upscaler, wie es die PlayStation tut, es sei denn, es kommt etwas herein und hilft ihr, diese 60 FPS zu erreichen." sagte York. "Ich glaube nicht, dass es die 60 FPS roh auf einer Basiskonsole aus dem Tor bringen wird. PS5 zum Beispiel. Vielleicht PS5 Pro oder was auch immer, aber ich glaube immer noch nicht."

York hat seit 2017 nicht mehr bei Rockstar gearbeitet, und so gibt er zu, dass er sich nicht ganz sicher ist, was dort vor sich geht, aber er hat viel Erfahrung mit dem Unternehmen, das das Beste aus einer Konsole herausholt. "Sie werden alles aus dem Kleinen herausquetschen, was sie können, und dann später für 60 Frames optimieren, weil es nicht so wichtig ist, das Spiel nur mit 30 Frames fantastisch zu machen", sagte er.

Grand Theft Auto VI soll 2025 für Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.