Erwarten Sie nicht, dass GPUs in absehbarer Zeit billiger werden

Erst vor wenigen Tagen enthüllte Nvidia die RTX 4000-Serie von GPUs und lüftete den Vorhang für die im Oktober startende RTX 4090 und die im November debütierende RTX 4080. Aber mit dieser neuen Generation von Technologie auf dem Weg wurde die Frage aufgeworfen, ob die RTX 3000-Serie oder früher weiter im Preis sinken wird.

Während einer Q & A-Sitzung, über die Digital Trends berichtete, sagte Jensen Huang, CEO von Nvidia, dass dies wahrscheinlich nie wieder passieren wird.

"Moores Gesetz ist tot. [...] Ein 12-Zoll-Wafer ist heute viel teurer. Die Vorstellung, dass der Chip im Preis sinken wird, ist eine Geschichte der Vergangenheit."

Huang schlug vor, dass das zunehmende Leistungsniveau der Technologie und die ständig steigenden Preise für Komponenten dazu führen werden, dass die GPU-Preise in Zukunft wahrscheinlich hoch bleiben werden. Erwarten Sie im Wesentlichen nicht, dass Sie in absehbarer Zeit eine neue GPU der RTX 3000- oder 4000-Serie für einen Diebstahl in die Hände bekommen.