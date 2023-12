Erwarten Sie nicht, dass George Clooney jemals wieder Batman spielen wird

HQ

Die meisten von uns können sich wahrscheinlich darauf einigen, dass Batman & Robin aus dem Jahr 1997 ein schrecklicher Film ist, egal wie man es betrachtet? George Clooney, der berüchtigt für seine Rolle als Cape Crusader mit den Brustwarzen war, wird für seine Beteiligung immer noch heftig kritisiert - obwohl seine Leistung wahrscheinlich das Einzige ist, was auch nur annähernd anständig ist.

Seitdem hat sich Clooney bei mehreren Gelegenheiten über den Film lustig gemacht, kehrte aber trotzdem Anfang des Jahres kurzzeitig in die Rolle des Bruce Wayne in einem Cameo-Auftritt in The Flash zurück. Aber das war das letzte Mal. Als er mit Entertainment Tonight über seine Rückkehr sprach, sagte er sarkastisch:

"Ich dachte, es gäbe so ein Geschrei nach mir, als Batman zurückzukommen, wie du weißt. Es gab ein Geschrei. Ich fragte tatsächlich: 'Wo sind meine Gumminippel?' Und sie fragten: 'Können wir das auch ohne die Gumminippel machen?' Ich dachte mir: 'Nun, es ist nicht wirklich mein Batman, oder?' "

Und das wird natürlich nie wieder passieren, wie er auch erklärt:

"Ich glaube nicht, dass es genug Drogen auf der Welt gibt, um zurückzukehren."

Würdest du Clooney gerne als älteren Batman zurückkehren sehen, oder sollte er sich einfach für alle Ewigkeit von der Rolle fernhalten?