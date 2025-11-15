Erwartet nicht, dass Famke Janssen bald wieder als Jean Grey zu sehen sein wird

HQ

In der kommenden Avengers: Doomsday, die Ende 2026 Premiere haben wird, werden viele ehemalige Marvel -Stars ihre Rollen als X-Men aus vergangenen Universen und dergleichen wieder aufnehmen. Es soll ein letztes Hurra für diese Iterationen der Charaktere sein und zu diesem Zweck können wir Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto, Kelsey Grammer als Beast, Rebecca Romijn als Mystique, James Marsden als Cyclops und Alan Cumming als Nightcrawler erwarten. Diese werden die universumsübergreifenden Versionen von Mutanten erweitern, zu denen bereits Hugh Jackmans Wolverine gehört.

Mit all diesen wiederkehrenden Gesichtern im Hinterkopf ist eine dieser Schauspielerinnen, die ihren ehemaligen Mutantencharakter nicht wieder aufnehmen wird, Famke Janssen, da der niederländische Star verraten hat, dass sie nicht daran interessiert ist, als Jean Grey zurückzukehren.

Im Gespräch mit Kristian Harloff erklärte Janssen, dass sie heutzutage mehr daran interessiert ist, Rollen zu übernehmen, auf die sie mehr kreativen Einfluss hat, und dass dies einfach nicht mit der Marvel-Maschine übereinstimmen würde.

"Ich würde nicht am Doomsday oder anderswo mit dieser Art von Input gefragt werden. Das ist nicht das, was sie von mir wollen."

Sie merkt auch an, dass sie sich mehr darauf konzentriert, ihre Karriere voranzutreiben und nicht in frühere Rollen wie Jean Grey/Phoenix zurückzukehren.

"Es fällt mir jetzt schwer, einfach zurückzublicken und mir Sorgen zu machen oder an einen Teil zu denken, an dem ich ein paar Zeilen bekomme. Es scheint mir einfach nicht so interessant zu sein. Ich bin an einem anderen Ort, und ich habe mir meinen Weg in diesen Moment verdient, und ich laufe damit, denn ich habe 80 Filme auf dem Buckel, und ich habe meinen Tribut bezahlt."

Auch wenn es in der kommenden Zukunft eine Mutanten-Reunion geben wird, sollte man nicht erwarten, dass Janssen in dieser Besetzung zu sehen ist, auch wenn die Ereignisse von X-Men: Days of Future Past von 2014 eine Geschichte in Gang gesetzt haben, in der Janssens Jean trotz der Ereignisse von X-Men: The Last Stand aus dem Jahr 2006 am Leben und gesund war.