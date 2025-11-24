Erwartet nicht, dass die Steam Machine 500 Dollar kostet, da Valve sie mit dem "aktuellen PC-Markt" bewertet

HQ

Während derzeit alle Augen auf die Steam Machine gerichtet sind, um zu sehen, ob Valves zweiter Versuch einer Heimkonsole das Ganze abliefern kann, bleibt eine große Frage: der Preis. Schon jetzt hat Valve Fragen zum Preis der Konsole ausgewichen, aber es nähert sich der Offenbarung, was das Gerät kosten wird, da es einige Preisprognosen ausschließt.

Im Gespräch mit dem YouTuber Linus Tech Tips kürzlich (über GamingBolt) wurde Valves Pierre-Loup Griffais gefragt, ob der Preis von 500 Dollar erreicht werden kann, und es scheint, dass Valve das derzeit nicht in Betracht zieht. "Idealerweise wären wir damit ziemlich wettbewerbsfähig und hätten ein ziemlich gutes Angebot, aber wir arbeiten gerade daran, das zu verfeinern, und im Moment ist es einfach eine schwierige Zeit, eine wirklich gute Vorstellung vom Preis zu haben, weil es viele verschiedene Dinge gibt, die schwanken." sagte Griffais.

Der Preis der Steam Machine entspricht "eher dem, was man vom aktuellen PC-Markt erwarten würde. Offensichtlich ist unser Ziel, dass es auf diesem Leistungsniveau ein gutes Angebot ist. Und dann gibt es Funktionen, die wirklich schwer zu bauen sind, wenn man seinen eigenen Gaming-PC aus Teilen baut", fuhr er fort. "Dinge wie die kleine Form und ich denke, der Lärmpegel, den wir erreicht haben oder fehlen, sind wirklich beeindruckend, und wir freuen uns, dass die Leute herausfinden werden, wie leise das Ding ist."

Kein bestätigter Preis also, aber eine fast eindeutige Ablehnung eines Preises von 500 Dollar. Mit steigenden Konsolenkosten heutzutage wäre es nicht überraschend, wenn Steam auf die obere Preisgrenze für Videospielkonsolen setzt, aber gleichzeitig wollen die Leute das Gefühl haben, ein gutes Angebot zu bekommen, egal wie gut die Performance ist. Die PS5 Pro hat kürzlich bewiesen, dass Enthusiasten zwar für eine neue Konsole ausgeben können, was sie wollen, aber nicht jeder wird auf bessere Leistung hoffen.