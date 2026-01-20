Erwarten Sie nicht, dass die DCU-Version von Batman frühestens vor 2028 ihr Debüt feiert

HQ

Nächstes Jahr wird The Batman - Part II endlich Premiere feiern, und wie wir wissen, kommt mehr The Dark Knight auf uns zu, da auch ein separater Batman im DCU eingeführt wird. Er wird seinen eigenen Film basierend auf The Brave and the Bold bekommen und wird auch in anderen DCU-Projekten auftreten.

Viele Prominente haben Interesse an der Rolle bekundet, und es gibt sogar Gerüchte, dass ein Drehbuch fertig ist. Dies scheint jedoch Wunschdenken zu sein, denn DCU-Chef James Gunn kündigte in Threads an, dass das Drehbuch des Films noch nicht fertiggestellt sei.

Das lässt uns vermuten, dass eine Premiere im Jahr 2027 ausgeschlossen ist – etwas, das Gunn auch bestätigt, als er schreibt, dass er nicht beabsichtigt, "zwei Batman-Filme im selben Jahr" erscheinen zu lassen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir uns für DCU-Batman frühestens Ende 2028 erhoffen können.