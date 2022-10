Erwarten Sie nicht, dass der nächste 007 jung sein wird

HQ

Die Suche nach dem nächsten James Bond (aka 007) ist schon seit geraumer Zeit im Gange, und dabei haben wir verschiedene Geschichten und Entwicklungen darüber gehört, wie die Serienproduzenten die Suche angehen.

Die neueste Entwicklung stammt von Produzent Michael G. Wilson, der kürzlich mit Deadline sprach, um zu aktualisieren , wie sich die Dinge entwickeln, und gleichzeitig erklärte, dass jüngere Schauspieler nicht ausgewählt werden.

"Wir haben in der Vergangenheit versucht, jüngere Menschen zu betrachten. Aber der Versuch, es zu visualisieren, funktioniert nicht", sagte Wilson zu Deadline. "Denken Sie daran, Bond ist bereits ein Veteran. Er hat einige Erfahrungen gesammelt. Er ist eine Person, die sozusagen durch die Kriege gegangen ist. Er war wahrscheinlich in der SAS oder so. Er ist nicht irgendein Kind aus der High School, das man mitbringen und anfangen kann. Deshalb funktioniert es für einen Dreißigjährigen."

In dem Interview ging Wilson auch auf die Szene ein, in der sie Bond-Schauspieler testen, darunter die in From Russia With Love nach dem Attentat und mit Sean Connerys Bond und Daniela Bianchis Tatiana Romanova.

"Wir verwenden immer die gleiche Szene ... und das ist der in From Russia With Love, wo Bond nach dem Attentat in sein Zimmer zurückkehrt und anfängt, sein Hemd auszuziehen, in den Raum geht, um zu baden", verriet Wilson. "Dann hört er etwas, nimmt seine Waffe, geht hinein und das Mädchen ist im Bett."

Wilson fuhr fort: "Das war der Test, den wir verwenden. Jeder, der diese Szene loswerden kann, ist der Richtige für Bond. Es ist schwer zu tun."

Wen würden Sie gerne als nächsten James Bond sehen?