Erwarten Sie nicht, Cable in Deadpool & Wolverine zu sehen

Als Deadpool & Wolverine gedreht wurde, gab es so viele Gerüchte und Behauptungen über Charaktere und Cameos, die im Film auftauchen. Bis der Film tatsächlich im Juli in die Kinos kommt, werden wir die Wahrheit hinter vielen davon nicht kennen, auch wenn einige eher unwahrscheinlich erscheinen.

Eine solche Figur, von der wir wissen, dass sie nicht im Film auftauchen wird, wird Cable sein, zumindest nicht Josh Brolins Version der Figur. Dies bestätigte der Schauspieler während seines Auftritts im Bingeworthy TV-Podcast von The Playlist, wo er seine Enttäuschung zum Ausdruck brachte und wie sehr er Teil von Deadpool & Wolverine sein wollte.

"Bin ich das? Juhuu Ich wollte unbedingt in diesem Film mitspielen, sagte Brolin. "[Marvel] ist ein komplexeres Labyrinth, als es 'Outer Range' jemals sein wird, mein Freund. Und ich werde nie erfahren, wohin das geführt hat oder was das ist oder woran ich beteiligt bin oder woran ich nicht beteiligt bin – das MCU ist jetzt involviert. Kabel hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe diese Rolle sehr gerne gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht."

Brolin wird jedoch seine Rolle in Prime Video 's The Outer Range in ein paar Wochen wieder aufnehmen, wenn die zweite Staffel auf dem Streamer debütiert.