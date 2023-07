Erwarten Sie nicht bald weitere Overwatch 2 Story-Missionen

HQ

Es sieht so aus, als ob Blizzard nicht beabsichtigt, in absehbarer Zeit zusätzliche PvE-Story-Missionen für Overwatch 2 zu veröffentlichen. Wie der ausführende Produzent Jared Neuss während eines Interviews auf dem Twitch-Kanal des Streamers Emongg (danke, GamesRadar) feststellte, wurde festgestellt, dass es in den nächsten Saisons keine neuen PvE-Inhalte geben wird.

Konkret erklärte Neuss: "Erwarten Sie nicht die nächste Runde [von Story-Missionen] in der nächsten und übernächsten Saison oder ähnliches. "Es ist sehr ähnlich, als würde man versuchen, die Balance zu finden zwischen der schnellen Präsentation [von Story-Missionen] vor den Spielern, weil wir Story-Sachen lieben, und der Zeit, die wir uns selbst geben, um Änderungen vorzunehmen oder Features hinzuzufügen."

Das genaue Datum, an dem wir uns auf weitere PvE-Inhalte freuen können, wurde nicht genannt, aber wenn man bedenkt, dass die Story-Missionen in der Saison Invasion, die am 10. August beginnt, debütieren, und der Tatsache, dass wir in den beiden Saisons danach keine zusätzlichen Geschichten bekommen werden, scheint es, als würde sich Blizzard auf mehr PvE im Jahr 2024 vorbereiten.

Was denkst du über die Art und Weise, wie Blizzard mit Overwatch 2 umgeht?