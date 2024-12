Erwarten Sie Neuigkeiten zu No Rest for the Wicked im Januar

HQ

No Rest for the Wicked ist im Early Access auf dem PC erhältlich, und nach einem holprigen Start ist das Spiel durch eine Reihe von Updates immer besser geworden. Allerdings war es bei den Entwicklern von Moon Studios in letzter Zeit eher ruhig, und es scheint, dass sie sich dessen durchaus bewusst sind.

Nun hat Moon Studios in einem Beitrag auf Steam gesagt, dass Neuigkeiten für No Rest for the Wicked im Januar kommen.

"Wir wissen, dass wir still waren - in diesem Jahr ist viel für uns in den Moon Studios passiert, und wir werden sehr bald in der Lage sein, alles darüber zu berichten! Wir werden das Jahr 2025 mit einer neuen Ankündigung im Januar beginnen, und Sie können auch im Laufe des Jahres eine bessere und häufigere Kommunikation auf unseren offiziellen Kanälen erwarten."

Wir vermuten, dass es sich wahrscheinlich um Neuigkeiten über The Breach, die kommende Story-Erweiterung, handelt, aber man träumt davon, dass es auch Neuigkeiten zu den Konsolen-Editionen geben könnte. Wir werden die Augen offen halten.