Erwarten Sie nach 2025 weniger Filme des Marvel Cinematic Universe pro Jahr

Das nächste Jahr wird ein riesiges Jahr für Marvel Cinematic Universe Fans. Nach einem viel stabileren Jahr 2024, das von Deadpool & Wolverine und einer Handvoll Disney+-Serien geprägt ist, werden 2025 drei Kinofilme (Captain America: Brave New World, Thunderbolts* und Fantastic Four: First Steps ) und auch mehrere Disney+-Serien erscheinen, darunter Daredevil: Born Again, Ironheart und Eyes of Wakanda. Bei all dem, was auf uns zukommt, sollten wir also erwarten, dass dies in Zukunft die Norm sein wird.

Einfach ausgedrückt... Nein. Während eines Auftritts auf der D23 in Brasilien am Wochenende sprach Marvel Studios -Chef Kevin Feige mit Omelete und erklärte nach der Übersetzung aus dem Portugiesischen:

"Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir wieder ein normales Tempo haben, mehr oder weniger. In der Vergangenheit hatten wir vier Filme und vier Serien pro Jahr, und ich denke, wir werden auf zwei Filme, drei Serien zurückgehen - aber das wird speziell im Jahr 2025 nicht mehr der Fall sein. Es stellt sich heraus, dass wir schon lange an diesen Titeln arbeiten, und sie sind jetzt bereit für die Veröffentlichung."

2025 wird also ein arbeitsreiches Jahr, weil Marvel im Moment so viel zu tun hat, aber in Zukunft können wir uns darauf freuen, dass weniger MCU-Projekte pro Jahr debütieren. Hoffentlich bedeutet dies, dass ihre Qualität wieder zunimmt und die übergreifende Geschichte eine bessere Form annimmt, da der allgemeine Konsens nach dem Ende des Infinity Saga ist, dass Marvel einen kleinen Einbruch erlebt hat.