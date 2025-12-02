Erwarten Sie morgen mehr 007 First Light

HQ

IO Interactive hat bereits eine ordentliche Menge an Gameplay für das erwartete und kommende 007 First Light gezeigt. Das James-Bond-Action-Abenteuer, das wir auf der Gamescom zu sehen durften, hatte im Herbst einen eigenen State of Play Direct, bevor es auch ein zentrales Projekt bei den neuesten Xbox-Showcases wurde, unter anderem bei der Bestätigung von Gemma Chans Rolle und der Enthüllung von 007s Aston Martin. Jetzt wissen wir, wann wir das Spiel das nächste Mal sehen werden.

Vor dem Start im März hat IOI bestätigt, dass morgen, am 3. Dezember, ein Dev-Stream stattfinden wird, bei dem ein neuer Blick auf das Spiel angeboten wird. Dies wird der erste in einer Reihe ähnlicher Streams sein, in denen wichtige Mitglieder des Entwicklungsteams vor Ort sind, um Teile des Geschehens zu besprechen.

Zu diesem Zweck sollten wir für die kommende erste Folge erwarten: "Schaltet ein, wenn wir mit Andreas Krogh, Gameplay Director, und Thomas Pulluelo, Senior Level Designer, während unseres Beyond the Light Dev-Streams den Vorhang zum Gameplay zurückziehen!"

Die genaue Uhrzeit für die Show ist auf 16:00 GMT/17:00 Uhr CET angesetzt, und man kann sie live auf Twitch sehen.