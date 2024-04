Erwarten Sie, mehr von Godzilla und Kong auf der großen Leinwand zu sehen

HQ

Ich bin zwar kein großer Fan von Godzilla x Kong: The New Empire oder sogar von den Unebenheiten des Monsterversums in letzter Zeit, aber die Einspielergebnisse lügen nicht, die Leute lieben es, Godzilla und Kong auf der großen Leinwand zu sehen.

Legendary und Warner Bros. scheinen dies auch zu bemerken, denn trotz einer gemischten Kritikerresonanz haben die 360 Millionen Dollar, die der Film bisher eingespielt hat, dazu geführt, dass sie sich "gut" fühlen, was die Zukunft des Monsterversums angeht.

Dies wurde von der Vorsitzenden der weltweiten Produktion bei Legendary, Mary Parent, bestätigt, die dem Hollywood Reporter sagte: "Wir sind in einer guten Position, um die Reise fortzusetzen, aber lasst uns sehen, wie sich Godzilla x Kong entwickelt. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber wir fühlen uns auf jeden Fall gut."

Da das Monsterversum im Moment viele bewegliche Teile hat, wird der nächste Film vielleicht kein weiteres Doppelprojekt zwischen Godzilla und Kong sein, aber gleichzeitig hat Regisseur Adam Wingard in der Vergangenheit bestätigt, dass er Ideen für einen dritten Film mit den beiden Charakteren hat, so dass wir uns vielleicht auf ein weiteres Titanen-Teamup freuen können.