Erwarten Sie laut Yuji Horii bis Ende Mai mehr von Dragon Quest XII: The Flames of Fate

HQ

Obwohl Dragon Quest XII: The Flames of Fate vor Jahren angekündigt wurde, wurde in den Jahren danach wenig Substanzielles über das Spiel geteilt. Wir haben routinemäßig über jedes Update des Spiels berichtet, auch im vergangenen Mai, als wir mit Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii auf der Comicon Napoli sprachen und erfuhren, dass er immer noch intensiv an dem Projekt arbeitet und es mit der Nintendo Switch 2 kompatibel sein könnte. Aber trotzdem ist nichts Offizielles von Square Enix herausgekommen.

Vielleicht ändert sich das jedoch bald, denn in einem Interview mit KosoKoso (übersetzt von Gematsu) sagte Horii, dass Ende Mai ein Livestream stattfinden wird und dass hier das nächste Spiel wieder auftauchen wird.

"Wir machen am 27. Mai einen Livestream. Ich denke, wir werden eine Ankündigung zum nächsten Spiel machen können." Horii bemerkte dann, dass Square Enix offenbar "noch andere Dinge" im Stream präsentieren wird "neben dem nächsten Spiel".

Während wir auf offizielle Informationen von Square Enix in dieser Hinsicht warten, ist es erwähnenswert, dass wir mit "vielen Ankündigungen" rechnen, um das 40-jährige Jubiläum der Serie zu feiern, wobei Dragon Quest kürzlich als Hall of Famer gilt.