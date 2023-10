Erwarten Sie keine weiteren Phantastische Tierwesen-Filme

HQ

Warner Bros. hat bereits deutlich gemacht, dass es das Harry-Potter-Universum als zentralen Bestandteil seines Angebots betrachtet und dass es in Zukunft weiter in dieses Universum investieren wird. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es weitere Phantastische Tierwesen-Filme geben wird.

In einem Interview mit Total Film sagt David Yates, der bei den neuesten Filmen der Reihe Regie geführt hat, dass die Serie vorerst "auf Eis liegt":

"Bei Beasts ist alles nur geparkt. Wir haben diese drei Filme gemacht, der letzte während einer Pandemie, und es hat enorm viel Spaß gemacht, aber es war hart. Wir sind alle so stolz auf Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Als es in die Welt hinausging, mussten wir einfach innehalten und innehalten und es ruhig angehen lassen. Die Vorstellung, dass es fünf Filme geben würde, war für die meisten von uns eine Überraschung. Jo hat es nur spontan erwähnt, einmal bei einer Pressevorführung. Niemand hatte uns gesagt, dass es fünf sein würden, wir hatten uns auf den ersten festgelegt. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann wiederkommen werden. Aber ja, ich habe nicht mit Jo gesprochen, ich habe nicht mit [Produzent] David Heyman gesprochen, ich habe nicht mit Warner Bros. gesprochen; Wir machen nur eine Pause. Es ist ganz nett. Es erlaubt mir, solche Dinge zu tun."

Der neueste Film, Secrets of Dumbledore, war sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell eine große Enttäuschung, so dass es wahrscheinlich keine Fortsetzung geben wird. Warner wird auch eine TV-Serie basierend auf den Büchern machen, was wahrscheinlich viele Ressourcen in Anspruch nehmen wird.