Erwarten Sie keine The Naked Gun Fortsetzung, denn der Regisseur plant "keine weitere"

Die ursprüngliche The Naked Gun -Serie mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle, die von Police Squad ausgegliedert wurde, schaffte es, sich über drei beliebte Filme zu erstrecken. Da dies der Fall war, fragten sich viele, was die Pläne für das jüngste Paramount -Reboot waren, bei dem Liam Neeson als Frank Drebin Jr.s Sohn Frank Drebin Jr. an der Spitze stand.

Wir haben nun eine konkrete Antwort darauf, da Regisseur Akiva Schaffer in einem Interview mit CBR über den Film gesprochen hat, in dem er anmerkt, dass es leider keine Fortsetzung geben wird.

"Wir planen keine weitere. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, dass Paramount irgendwie die Besitzer gewechselt hat. Es war vielleicht etwas. Es war etwa sieben Tage nach Veröffentlichung des Films, und wir warten also darauf, ob sie ihn wollen."

Das bedeutet nicht, dass es keinerlei Hoffnung für die Zukunft der Serie gibt, aber es scheint unwahrscheinlich, dass es noch eine Runde von Slapstick und witzigen Gags in die Kinos geben wird.

Hat dir The Naked Gun gefallen? Falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich unsere begeisterte Rezension des Films an.