Erwarten Sie keine Spiel- oder TV-Nachrichten aus dem heutigen The Last of Us Day-Stream

Da heute The Last of Us Day ist und Naughty Dog den Anlass mit einem offiziellen Stream feiert, haben viele gehofft, dass dies Ankündigungen in Bezug auf die Spieleserie oder die TV-Show bedeuten wird. Aber das wird es nicht. Naughty Dog hat sich an X gewandt, um diese Erwartungen zu dämpfen und stattdessen zu enthüllen, was wir im Stream sehen werden.

"Wir feiern morgen um 9 Uhr PT mit einem #TLOUDay-Stream mit Ankündigungen, die sich auf Kunst, Merch und mehr konzentrieren. Während wir das 10-jährige Vermächtnis der Serie ehren, werden wir keine zukünftigen Spiel- oder TV-Show-Projekte diskutieren."

Werdet ihr euch den Stream trotzdem ansehen?