Erwarten Sie keine "Sexbombe" von Lara Croft in der Amazon's Tomb Raider -Serie

Jeder weiß, dass die Tomb Raider-Spiele für ihr spannendes Gameplay berühmt sind, bei dem wir zusammen mit der Abenteurerin Lara Croft verlorene Zivilisationen erkunden können, aber es besteht kein Zweifel, dass viele noch daran erinnern, dass sie in den ersten Spielen sehr große, spitze Brüste hatte.

Wenn Amazons kommende TV-Serie jedoch an einem noch zu feststehenden Datum Premiere feiert, sollten wir nicht mit derselben Geschlechtsattraktivität rechnen. Stattdessen hat es völlig andere Prioritäten. Dies berichtet laut Lara Croft-Schauspielerin Sophie Turner in einem Interview mit der Los Angeles Times, in dem sie erklärt, dass es keine "Sexbombe" geben wird:

"Es geht um sie und ihre Geschichte und darum, was sie antreibt, statt um das, was so viele Menschen auch an ihr lieben, nämlich wie heiß sie in den Spielen und Filmen ist. Aber ich möchte wirklich die andere Seite zeigen. Sie ist so unverhohlen fähig. Sie ist überhaupt keine Frau, die ihre Stärken verbirgt."

Wir vermuten, dass dies ein Ansatz ist, den die meisten Menschen schätzen werden, sobald die Tomb Raider-Serie Premiere startet, die nicht vor 2027 stattfinden wird, aber auch 2028 ist nicht ausgeschlossen. Was hältst du davon?