Erwarten Sie keine neuen Call of Duty-Titel für den Game Pass vor 2025

HQ

Gestern entschied das amerikanische Gericht, dass es für Microsoft keine Hindernisse gibt, Activision Blizzard zu kaufen, und kurz darauf kündigte die britische CMA an, dass sie versuchen wird, eine Lösung für ihre Cloud-Bedenken zu finden, anstatt zu versuchen, Microsofts Berufung vor Gericht zu verhindern.

Vieles deutet darauf hin, dass Microsoft Activision Blizzard in naher Zukunft übernehmen wird, was die Frage aufwirft, wann wir die Spiele des riesigen Publishers für Game Pass sehen können. Die Antwort darauf ist, dass die Dinge wahrscheinlich sehr bald hinzugefügt werden, aber die diesjährige Call of Duty und die im Jahr 2024 kommende sollte nicht erwartet werden.

Der Redakteur von The Verge, Tom Warren, hat Dokumente der britischen CMA geprüft und festgestellt, dass bis frühestens 2025 keine neuen Call of Duty-Spiele zu Game Pass hinzugefügt werden. Der Vermarktungsvertrag mit Sony läuft in diesem Jahr aus, aber es gibt wahrscheinlich eine Verlängerungsklausel oder ähnliches, die Activision Blizzard daran hindert, den Abonnementdienst des Konkurrenten für das folgende Jahr zu unterstützen.