Erwarten Sie keine neue Staffel für die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners

HQ

Im September gab uns Netflix eine neue Anime-Serie namens Cyberpunk: Edgerunners. Es spielte in der Welt von Cyberpunk 2077 und die Anime-Serie erhielt einige positive Kritiken. Und da Cyberpunk im Allgemeinen stark zu sein scheint, fragen sich die Leute, ob es in Zukunft eine zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners geben könnte. Leider wahrscheinlich nicht.

Die japanische Famitsu hatte die Gelegenheit, den Produzenten von Cyberpunk: Edgerunners, Satoru Honma, zu interviewen, und er machte deutlich, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Pläne gibt, die Geschichte fortzusetzen.

"Ich persönlich würde gerne weiterhin mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um in Zukunft mehr Anime zu produzieren, auch weil wir sehr gutes Feedback erhalten haben. --- Um es klar zu sagen, Cyberpunk: Edgerunners war als eigenständiges Werk geplant, so dass es so etwas wie "wir arbeiten tatsächlich im Hintergrund an Staffel 2" nicht gibt. Selbst wenn wir in Zukunft mehr Anime machen könnten, weiß ich nicht, ob es Staffel 2 oder etwas völlig anderes wäre."

Im Moment kann man also davon ausgehen, dass wir Cyberpunk: Edgerunners so betrachten müssen, wie es ist, und nicht mehr erwarten.

HQ

Danke, VGC