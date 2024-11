Erwarten Sie keine Intergrade-ähnliche Erweiterung für Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Als Final Fantasy VII: Remake erschien, wurde das Spiel von einer Erweiterung namens Intergrade unterstützt und erhielt auch PS5-Verbesserungen, was bedeutete, dass es sich anfühlte, als ob der Titel von 2020 länger existierte, als er wirklich war. Dies wird bei Final Fantasy VII: Rebirth nicht der Fall sein, denn jetzt, da das PS5 Pro -Update für das Spiel veröffentlicht wurde, sind alle Augen von Square Enix auf den dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie gerichtet.

Es wurde bestätigt, dass für den zweiten Teil der Remake-Trilogie kein DLC erscheinen wird, wobei Regisseur Naoki Hamaguchi gegenüber dem Daily Star Folgendes bestätigte:

"Wir hören definitiv den Wunsch der Fans, der Stimmen da draußen, die so etwas wollen. Ich verstehe es vollkommen, aber ich denke, aus meiner Sicht ist das, was die Fans wirklich am meisten sehen wollen, nicht unbedingt DLC. Sie wollen so schnell wie möglich den dritten Teil der Serie sehen.

"Deshalb haben wir uns entschieden, die Entwicklungsressourcen im Moment nicht auf die Erstellung zusätzlicher Extra-Episoden für DLCs zu konzentrieren. Wir geben uns wirklich alle Mühe, das dritte Spiel so schnell wie möglich rauszubringen. Im Moment konzentrieren wir uns also darauf."

Im Grunde sieht es so aus, als ob unser Final Fantasy VII: Rebirth -Abenteuer bereits vorbei ist, was nicht bedeutet, dass es ein kurzes Abenteuer war, da das Spiel leicht zwischen Dutzenden und Hunderten von Stunden Inhalt bietet, insbesondere für Komplettisten, die auf der Jagd nach den wirklich zeitaufwändigen Platinum Trophy sind.