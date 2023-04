Erwarten Sie keine größeren Verzögerungen für Armored Core VI

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon wurde bereits im Dezember nach ein paar Monaten Gerüchten, Leaks und Spekulationen während The Game Awards angekündigt. Es wurde sofort bestätigt, dass die Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2023 geplant war, aber ein Drittel des Jahres ist bereits vergangen und FromSoftware hat überhaupt nicht viel davon gezeigt.

Dies ist normalerweise ein Zeichen, das auf eine Verzögerung hindeutet, und es gab viele Spekulationen darüber. Glücklicherweise haben wir jetzt ein Zeichen, das in eine positivere Richtung weist. Wie von Gematsu angemerkt, wurde das Spiel in Korea auf Alter eingestuft (12+ wegen leichter Gewalt), was normalerweise ein Zeichen dafür ist, dass die Veröffentlichung nicht allzu weit entfernt ist.

Obwohl es nicht wasserdicht ist, denken wir immer noch, dass dies bedeutet, dass wir ziemlich bald viel mehr von Armored Core VI: Fires of Rubicon sehen werden, und dass wir eine Veröffentlichung im Herbst oder näher an den Feiertagen erwarten sollten.