Erwartet keine epische Intro-Sequenz für A Knight of the Seven Kingdoms

Wenn wir zu den Ereignissen von A Knight of the Seven Kingdoms kommen, sind alle Drachen in Westeros verschwunden. Magie ist etwas, das man nie wirklich sehen würde, und obwohl der Kontinent immer noch von den Targaryens regiert wird, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Erwartet also keine weltverändernden Ereignisse wie Game of Thrones oder House of the Dragon. Ira Parker, Mitschöpfer von A Knight of the Seven Kingdoms, sagte gegenüber Entertainment Weekly, dass wir nicht einmal eine richtige Eröffnungssequenz bekommen werden. "Alle Entscheidungen liefen auf Dunk hinaus, der versuchte, die Art von Person, die er ist, in jeden Aspekt dieser Serie zu kanalisieren, sogar in die Titelsequenz", sagte er.

"Die Titelsequenzen der ursprünglichen Game of Thrones- und House of Dragon-Serien sind großartig, episch und unglaublich. Ramin Djawadis Partitur ist orchestral und groß und schön. Das ist nicht wirklich Dunks Vorgehensweise. Er ist schlicht und einfach, und er bringt es auf den Punkt. Er hat nicht viel Flash an sich."

So ziemlich alles von A Knight of the Seven Kingdoms wird vor vergoldeten Hallen und dekadenten Kleidern zurückschrecken. "Das könnte im Grunde das Großbritannien des 14. Jahrhunderts sein. Das ist hart, zäh, entschlossen, mittelalterliche Ritter, kalt, mit einem wirklich leichten, hoffnungsvollen Touch. Es ist ein wunderbarer Ort, an dem man sein kann. Wir sind in dieser Serie ganz unten, wir fangen ganz unten an. Wir sind nicht auf der Seite der Lords und Ladies, der Könige und Königinnen", fuhr Parker fort.

A Knight of the Seven Kingdoms feiert Anfang 2026 Premiere.