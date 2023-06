Erwarten Sie in absehbarer Zeit keine leistungsstärkere Xbox Series X

HQ

Die letzte Generation war einzigartig, da sowohl Microsoft als auch Sony ihre jeweiligen Konsolen etwa in der Mitte der Generation mit Xbox One X und PlayStation 4 Pro aufgerüstet haben, die beide erheblich leistungsfähiger sind als die Standard-Editionen.

Ob dies auch in dieser Generation geschehen wird, bleibt abzuwarten, obwohl ziemlich sachkundige Leute (einschließlich des Take-Two-Chefs Strauss Zelnick) fest davon überzeugt sind, dass diese Hardware-Upgrades irgendwann kommen werden. Viele Spieler sind jedoch der Meinung, dass die Generation gerade erst begonnen hat, da die Pandemie die ersten zwei Jahre in mehrfacher Hinsicht wirklich beschädigt hat, wobei nur sehr wenige Veröffentlichungen und viele nicht so beeindruckend waren, wie sie hätten sein sollen.

Als Bloomberg den Xbox-Chef Phil Spencer dazu befragte, erklärte er, dass leistungsstärkere Hardware nicht etwas ist, wonach die Benutzer fragen, und dass Microsoft mit der Xbox Series X zufrieden ist:

"Das ist nicht das Feedback, das wir gerade bekommen. Im Moment sind wir mit der Hardware, die wir haben, ziemlich gut aufgestellt."

Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir keine anderen Arten von Hardware-Upgrades erhalten werden, da eine schwarze Xbox Series S mit doppelt so viel Speicherplatz wie die reguläre weiße Version während des Xbox Games Showcase vor zwei Tagen angekündigt wurde, worüber wir berichtet haben .

Was hältst du davon, würdest du dir eine leistungsstärkere Xbox Series X kaufen?