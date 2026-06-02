Erwarten Sie heute Abend Silent Hill: Townfall

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Sowohl die Medien als auch die Fans sind sich einig, dass Konamis Rückkehr zur Silent Hill-Reihe ein großer Erfolg war, sowohl mit dem von der Kritik gefeierten Silent Hill 2 Remake als auch dem etwas experimentelleren Silent Hill f. Und es sieht so aus, als würden wir sehr bald in diese unheimliche Welt zurückkehren.

Bluesky hat berichtet, dass Silent Hill: Townfall rechtzeitig zur heutigen Sony-Veranstaltung, die eine Stunde dauern soll, eine US-amerikanische Altersfreigabe erhalten hat. Der ESRB hat eine 17+ (Mature) Bewertung vergeben und stellt in seiner Rechtfertigung fest, dass das Spiel alles von Gewalt über Jump-Scares bis hin zu Schimpfwörtern und Schimpfwörtern bietet:

"Silent Hill: Townfall ist von der ESRB mit Blut, starker Sprache und Gewalt mit M für Reife 17+ bewertet. Dies ist ein Survival-Horror-Spiel, in dem die Spieler versuchen, aus einer fiktiven Inselstadt in Schottland zu entkommen. Aus der Ego-Perspektive erkunden die Spieler Orte, lösen Rätsel und nutzen verschiedene Waffen (z. B. Pistolen, Schrotflinten, Äxte), um sich gegen feindliche Kreaturen zu verteidigen. Mutierte Kreaturen tauchen manchmal aus dem Nichts auf und stürzen sich auf den Charakter der Spieler (also Jumpscares). Der Kampf wird durch realistische Schüsse und große Blutspritzer hervorgehoben, die die Umgebung beflecken können. Zwischensequenzen enthalten zusätzliche Gewalt- und Blutaufnahmen: eine Nahaufnahme einer Figur, die eine Leiche ersticht; Ein Mann, der von einem Monster gefressen wird. Das Wort "f**k" ist im Spiel zu hören."

Altersfreigaben bedeuten meist, dass die Veröffentlichung nicht allzu weit entfernt ist, und wir können wahrscheinlich erwarten, heute Abend um 22:00 BST/23:00 MESZ mehr darüber zu hören.