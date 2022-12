Erwarten Sie einige Crash Bandicoot-Neuigkeiten bei den Game Awards

Im Vorfeld der Game Awards-Show, die später am Abend stattfindet, haben Moderator Geoff Keighley und Entwickler auf der ganzen Welt Auftritte angeteasert. Wir haben Larian Studios, Respawn Entertainment gesehen, und jetzt ist der letzte, der sich diesem Kampf anschließt, Toys for Bob, der eine ziemlich unverhohlene Neckerei veröffentlicht hat, die darauf hindeutet, dass die ehemaligen Crash Bandicoot-Gerüchte etwas Wahrheit enthielten.

In einem Tweet, der heute früh für uns in Europa gesendet wurde, sagte der Crash Bandicoot-Account einfach: "Also... was machen alle morgen?"

Während die Einzelheiten unklar bleiben, gab es Gerüchte, dass ein geheimes Multiplayer-Projekt namens Crash Bandicoot: Wumpa League in Entwicklung war, so dass wir vielleicht in wenigen Stunden weitere Informationen dazu sehen werden.