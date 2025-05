Erwarten Sie eine "schnellere" Geschichte in Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Sony PlayStation und Kojima Productions bereiten sich auf die Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach vor, und in diesem Sinne wurden im PlayStation Blog viele Informationen über das Spiel veröffentlicht.

In Form von kurzen Eindrücken aus dem Spiel wurde eine Vielzahl von Informationen geteilt, darunter auch, dass diese Fortsetzung das stetige Tempo der Serie angehen wird, indem sie eine Geschichte bietet , die sich "schneller entfaltet und man auch viel früher im Spiel Zugang zu neuer Ausrüstung und Strukturen erhält".

Hinzu kommen ein paar skurrile Elemente und Ideen. Uns wurde gesagt, dass eine neue "Luftbildkamera" implementiert wurde, um die australische Landschaft besser zu präsentieren und zu präsentieren, die "Sam aus der Vogelperspektive einfängt, was es Ihnen ermöglicht, die Weite der Umgebung zu erfassen, während Sie sich langsam über das Gelände bewegen."

Ein wenig Wert wurde auf den Tag-Nacht-Zyklus gelegt, indem es heißt: "Tagsüber sind das Gelände und die Feinde besser sichtbar, aber es ist auch für Bedrohungen einfacher, dich zu lokalisieren. Auf der anderen Seite ist es weniger wahrscheinlich, dass Feinde dich nachts entdecken, und es ist einfacher, dich herumzuschleichen, aber du musst auch vorsichtig vorgehen, da die Sicht geringer ist."

Wenn du dachtest, dass dies das Spiel zu einer ausreichenden Herausforderung machen würde, um es zu meistern, sind auch Naturgefahren wie Erschütterungen, Waldbrände und Steinschlag ein Ereignis, aber zum Glück kannst du Sam Porter auf die für dich passende Weise verbessern und verbessern, indem du erworbene Erinnerungen ausgibst, um seine 12 verfügbaren Fertigkeitsstufen zu verbessern.

Uns wurde gesagt, dass wir auch neue Waffen und Feinde sowie neue Kampfoptionen erwarten können, einschließlich holografischer Granaten, um Kämpfe komplett zu vermeiden. Unnötig zu erwähnen, dass die Vielfalt des Gameplays bei dieser erwarteten Fortsetzung im Vordergrund stehen wird.

Wenn Death Stranding 2: On the Beach auf PS5 erscheint, wird das Spiel am 26. Juni erscheinen, am selben Datum, an dem auch ein limitierter DualSense-Controller erscheint.