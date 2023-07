Erwarten Sie eine schlanke Comic-Con, da der Streik Schauspieler daran hindert, teilzunehmen

HQ

Die diesjährige Comic-Con beginnt heute. Aber was normalerweise eines der aufregendsten und vollgepacktsten Ereignisse des Jahres für alle ist, die Film, Comic und Populärkultur schätzen, kann sich auf ein weitaus kargeres Ereignis freuen als das, was zum Standard geworden ist. Es überrascht nicht, dass dies mit dem anhaltenden Hollywood-Streik zu tun hat, und Dune: Part Two ist nur einer der Filme, die aus dem Programm geschnitten wurden, ein Schicksal, das auch Amazons The Wheel of Time ereilte, dessen Panel nun spurlos verschwunden ist, wenn man sich den Spielplan ansieht.

Es ist jedoch nicht alles düster. Eine Reihe von Filmen wird weiterhin anwesend sein, um brandneue Trailer vor erwartungsvollen Fans zu zeigen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Red Sonja, Good Omens und The Walking Dead sind alle da.