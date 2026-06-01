Erwarten Sie diese Woche einen neuen Yooka-Laylee-Titel zu enthüllen

Es wird eine Woche voller Ankündigungen, die morgen spät startet, wenn Sony sein größtes Gaming-Event des Jahres startet, gefolgt vom Summer Game Fest am Freitag und dem Xbox Games Showcase am Sonntag. Es gibt auch mehrere kleinere Shows, bei denen zahlreiche Überraschungen erwartet werden.

Ein Studio, das offensichtlich etwas in Arbeit hat, ist Playtonic, das britische Studio, das letztes Jahr Yooka-Replaylee gegründet hat. Durch drei Beiträge auf Bluesky deuten sie nun offen darauf hin, dass etwas in Arbeit ist, das mit Yooka-Laylee zusammenhängt, und einer der Beiträge scheint ganz klar darauf hinzudeuten, dass es sich um eine Art Rennspiel handelt.

Angesichts der farbenfrohen Charaktere und des leichteren Tons kann man vermuten, dass es sich um eine Art Kartspiel handelt. 2025 war dank Mario Kart World und Sonic Racing: Crossworlds ein unglaublich starkes Jahr für Kartspiele, aber auch Titel wie Garfield Kart 2 – All You Can Drift und Kirby Air Riders wurden veröffentlicht, zusammen mit einigen kleineren.

Ob es noch Platz für ein Kart-Spiel auf Basis von Yooka-Laylee gibt, bleibt abzuwarten, aber es ist gut möglich, dass wir bald unseren ersten genaueren Blick darauf bekommen.