Erwarten Sie, dass The Outer Worlds 2 weniger albern ist als sein Vorgänger

HQ

The Outer Worlds hat es geschafft, sich mit seinem helleren, dümmeren Ton von vielen dunkleren, düstereren Science-Fiction-Geschichten da draußen abzuheben. Eine Satire auf unternehmerische Exzesse, ein Ton, der nicht bei allen ankam, und ein Stil, der sich in der kommenden Fortsetzung ändern wird.

Im Gespräch mit PCGamer verriet Game Director Brandon Adler, dass es einen dunkleren Ton in The Outer Worlds 2 geben wird. Adler gab zu, dass das Drehbuch in "The Outer Worlds " "manchmal eine Note sein könnte" und dass sich dies für die Fortsetzung ändern wird. "Ich möchte den Spielern etwas Neues bieten, damit sie nicht das Gefühl haben: 'Oh, wir haben immer wieder die gleichen Arten von Witzen, die gleiche Art von Inhalten, die gleichen Ideen und Themen'", sagte er.

Die Fraktionen des neuen Spiels werden anscheinend dunklere Töne zulassen, die dem Spieler mehr potenzielle Feinde und mögliche Verbündete bieten. "Sie fühlten sich im ersten Spiel etwas stümperhaft an. Ich hoffe, dass sie sich in diesem Spiel viel halsabschneiderischer und ein bisschen beängstigender anfühlen, wenn man mit ihnen interagiert."

Leonard Boyarsky, Fallout-Veteran und einer der beiden Creative Directors von The Outer Worlds, gilt als Inspirationsquelle für diesen dunkleren Ton. "Sie werden feststellen, dass es einen etwas weniger albernen, dunkleren Ton gibt, der herauskommt. Das liegt vor allem an Leonard", sagte Adler. "Das ist seine Art von Vibe, und deshalb hat er mehr Druck auf das Zeug. Und so denke ich, dass sich sogar die Gesamtgeschichte ein bisschen wie eine düstere Sicht auf das anfühlt, was da vor sich geht."

The Outer Worlds 2 erscheint am 29. Oktober für Xbox Series X/S, PC und PS5.