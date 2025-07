Erwarten Sie, dass Supergirl in ihrem eigenen Film ein "totales Chaos" sein wird

HQ

Jetzt, da Superman erschienen ist, haben wir viel mehr Informationen über James Gunns Interpretation des berühmtesten Superhelden der Welt. Wir haben auch erste Hinweise darauf bekommen, wie andere wichtige Charaktere im DCU sind, darunter Milly Alcocks Supergirl, die ganz anders zu sein scheint als ihre Cousine.

Im Gespräch mit ScreenRant wurde James Gunn gefragt, was für eine Art Superheldin Alcocks Supergirl in ihrem eigenen, eigenständigen Film ist. "Sie ist ein Chaos. Sie ist ein totales Chaos", sagte Gunn. "Ich meine, ich denke, wie wir erfahren, hat sie einen völlig anderen Hintergrund als Superman. Ein viel schwierigerer Hintergrund. Er genoss diese wunderbare Erziehung durch diese beiden Eltern, die ihn liebten und sehr gesund waren. Und ihr Hintergrund war ganz anders. Und am Ende ist sie anders geworden als ihre Cousine."

Wir müssen sehen, wie sich das "Chaos", das Supergirl ist, in ihrem eigenen Film manifestiert, der für 2026 geplant ist. Es ist wahrscheinlich, dass wir Kara Zor-El während ihres Solofilms stark wachsen sehen werden, der, wenn man Superman glauben darf, auch einige berühmte Helden und Bösewichte zeigen wird, mit denen sie interagieren kann.