Erwartet, dass Supergirl Guardians of the Galaxy sehr ähnlich ist

Jetzt, da Peacemaker Staffel 2 abgeschlossen ist, freuen sich DCU-Fans auf das nächste Jahr, um mehr vom neuen Kinouniversum zu sehen. Zuerst kommen die Laternen, dann wird Supergirl unser nächstes Kassenabenteuer sein. Auch wenn Supergirl und Superman ähnliche Kräfte und Outfits haben, möchte James Gunn uns wissen lassen, dass es sich um unterschiedliche Filme handelt.

Im Gespräch mit dem Rolling Stone bestätigte Gunn, dass Supergirl eher den Comicverfilmungen ähneln wird, die den Regisseur überhaupt erst hervorstechen ließen. "Supergirl ist vor allem ein Weltraumabenteuer. Es ist wie bei Guardians", sagte er.

"Es gibt einfach eine längere, eine Art größere Welt, die wir mit all diesen verschiedenen Teilen aufbauen, und sie kommen alle zusammen und überschneiden sich manchmal, in einer Geschichte, und manchmal einfach in einer, weißt du, 'hier ist ein weiteres Stück der Welt'-Mode." Gunn erklärte und fügte hinzu, dass auch Lanterns ein eigenes Ding sein wird, selbst wenn Guy Gardener auftaucht.

Auch wenn viele dieser Projekte ihr eigenes Ding sind, gibt es konsistente Themen und Ideen, die sich auf andere Projekte auswirken werden. Das Ende von Peacemaker Staffel 2 zum Beispiel scheint besonders wichtig zu sein, wenn es darum geht, ein Gefängnis für Metamenschen und alle zu schaffen, die die Regierung für zu gefährlich hält.