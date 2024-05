Erwarten Sie, dass Remedy auf dem Summer Game Fest auftaucht

HQ

Da die E3-Messe wahrscheinlich für immer abgesagt wurde, ist es das Summer Game Fest, das als eine Art Ersatz am nächsten kommt. Die diesjährige Ausgabe beginnt am 7. Juni, wenn 55 Unternehmen+ bereit sind, zu zeigen, was sie zu unserem Lieblingshobby beitragen können.

Eines dieser Unternehmen war anscheinend nicht Remedy, der Entwickler, der uns letzten Herbst mit dem MeisterwerkAlan Wake 2 verwöhnt hat. Zumindest dachten wir das, nachdem der Produzent und Gastgeber der Veranstaltung, Geoff Keighly, ein Bild auf X mit all den Unternehmen gepostet hatte, bei denen Remedy fehlte. Aber er schrieb, dass es "noch mehr zu verkünden" gebe.

Und am Wochenende zitierte Alan Wake 2 -Schöpfer Sam Lake plötzlich einen von Keighlys Posts mit einem kryptischen Emoji - wir können also davon ausgehen, dass das finnische Kraftpaket auf dem Summer Game Fest sein wird.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass wir mehr vom kommenden DLC für Alan Wake 2 sehen werden, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass wir etwas anderes in der Pipeline sehen, einschließlich der Remakes der ersten beiden Max Payne-Abenteuer.