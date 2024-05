Erwarten Sie, dass Nintendo weiterhin physische Spiele unterstützt

HQ

Digitale Spiele wachsen rasant und mehrere große Einzelhändler auf der ganzen Welt haben den Verkauf physischer Spiele in Geschäften reduziert oder sogar eingestellt. Aber natürlich gibt es immer noch viele Leute, die nicht glauben, dass sie ein Spiel besitzen, bis sie eine Cartridge oder Diskette in der Hand haben.

Wie wird es also in Zukunft aussehen, wenn vor allem Microsoft und Sony längst nur noch digitale Konsolen veröffentlichen? Natürlich haben wir keine Antwort darauf, aber wir wissen, dass diejenigen, die physische Spiele mögen, in der nächsten Generation von Nintendo einen Freund haben werden.

Während der Präsentation des neuesten Nintendo-Finanzberichts erklärte der CEO des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, dass sie weiterhin physische Spiele unterstützen werden:

"Unser Ziel ist es nicht nur, den Anteil der digitalen Verkäufe zu erhöhen, sondern den Gesamtumsatz mit Spielesoftware, einschließlich des Verkaufs von physischer Software, zu maximieren. Diese Politik wird auch in Zukunft unverändert bleiben."

Der Bau von Konsolen für physische Spiele macht sie sowohl größer als auch teurer (und hat mehr Komponenten, die kaputt gehen können). Was denkst du, ist es immer noch richtig, weiterhin in physische Spiele zu investieren, oder sollte Nintendo sich auf eine digitale Generation konzentrieren?