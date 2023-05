Erwarten Sie, dass drei oder vier Dinge während des Summer Game Fest "ziemlich groß" sein werden

HQ

Obwohl wir dieses Jahr keine E3 bekommen, sind wir eigentlich nur 16 Tage von der zweitbesten Sache entfernt. Sommerspielfest. Dies ist eine Veranstaltung, die von Geoff Keighly (der auch die Game Awards kreiert und moderiert) ins Leben gerufen und moderiert wird, und dieses Jahr scheint es ziemlich vollgepackt zu sein, da über 40 Unternehmen für die Teilnahme bestätigt wurden.

Das bedeutet nicht automatisch, dass wir 40 wirklich große Ankündigungen bekommen werden - aber Keighley sagt, dass es auch ein paar davon gibt, was normalerweise alles ist, was es braucht, um die Spieler wirklich glücklich zu machen. In einem Interview im Epic Games Store erklärt er:

"Wie ich bei diesen Shows immer sage, machen ein oder zwei Spiele den Unterschied aus. Als Produzent ist es eine Herausforderung, denn manchmal hat man diese Spiele, manchmal nicht, manchmal denkt man, dass man sie hat, und sie fallen aus oder ändern sich.

Wie viele dieser wichtigen Ankündigungen, die über Erfolg oder Misserfolg der Show entscheiden können, sollten wir also erwarten? Keighley sagt, dass er derzeit drei oder vier Dinge hat, von denen er denkt, dass sie "ziemlich groß für dieses Publikum" sein werden.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich bei all diesen Spielen nicht um neue Spiele handeln muss, da es sich auch um neue Hardware, Filme und so weiter handeln könnte - aber es ist eine Spielshow, so dass wir erwarten können, dass sie zumindest eindeutig auf Videospiele ausgerichtet sind.

Das Summer Game Fest beginnt am 8. Juni. Wir werden natürlich wie gewohnt über alles berichten, was passiert.